В Красноярске предпринимателя приговорили к шести годам лишения свободы условно за незаконные валютные операции при поставках продукции Tetra Pak из Китая. Общая сумма денег, перечисленных за рубеж по подложным документам, превысила 194 миллиона рублей, сообщает краевая прокуратура.

Бизнесмен решил заработать на дефиците импортной продукции после введения ограничений на её поставки в Россию. Помимо упаковочных материалов, коммерсант ввозил запчасти для оборудования и компрессоры.

По данным надзорного ведомства, предприниматель использовал фиктивные внешнеторговые контракты и платёжные документы, содержавшие ложные сведения о назначении денежных переводов. Полученную продукцию мужчина перепродавал на российском рынке.

Незаконные операции выявили органы финансового контроля. Суд признал предпринимателя виновным по статье 193.1 УК РФ, установил испытательный срок в четыре года и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, в пользу государства конфисковали имущество на сумму выведенных за рубеж средств.

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге до суда дошло дело предпринимательницы Елены фон Мессинг. По версии следствия, участники организованной ею схемы перечислили иностранным контрагентам более 1,1 миллиарда рублей по фиктивным внешнеторговым контрактам.