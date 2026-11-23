«Упал, очнулся — гипс»: Мужчина сломал член, упав с унитаза
В Гане врачи пришили мужчине половой орган после падения с унитаза
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В Гане хирурги восстановили мужчине половой орган, который он потерял в результате неудачного падения в туалете. Врачи смогли провести сложную операцию и сохранить функции органа, сообщает Modern Ghana.
По данным издания, пострадавший пытался сесть на унитаз, однако поскользнулся и упал. В результате несчастного случая произошла травматическая ампутация полового органа.
Мужчину доставили в университетскую больницу Корле-Бу, где за его спасение взялись специалисты центра урологии и нефрологии. Хирургам удалось успешно пришить отделённый орган и восстановить его функциональность.
Об успешной операции рассказал председатель совета больницы профессор Титус Бейу. В эфире Channel One TV 21 ноября он отметил, что подобные повреждения встречаются крайне редко и нечасто описываются в медицинской литературе.
Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковной Истре хирурги спасли мужчину, у которого после празднования дня рождения на половом органе оказалась металлическая гайка. Деталь сдавливала ткани около 12 часов, вызвав сильный отёк и угрозу некроза. Врачи аккуратно распилили металл и сняли его, сохранив анатомическую целостность и функции органа.