В Гане хирурги восстановили мужчине половой орган, который он потерял в результате неудачного падения в туалете. Врачи смогли провести сложную операцию и сохранить функции органа, сообщает Modern Ghana.

По данным издания, пострадавший пытался сесть на унитаз, однако поскользнулся и упал. В результате несчастного случая произошла травматическая ампутация полового органа.

Мужчину доставили в университетскую больницу Корле-Бу, где за его спасение взялись специалисты центра урологии и нефрологии. Хирургам удалось успешно пришить отделённый орган и восстановить его функциональность.