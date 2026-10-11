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Опубликовано 11 октября, 14:10

Упавшее дерево оставило без света 11 населённых пунктов в Приангарье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ungvar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ungvar

Электроснабжение восстановили в 11 населённых пунктах Тайшетского округа Иркутской области после аварии на электросетях. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Отключение произошло накануне из-за дерева, упавшего на линии электропередачи, напоминает ТАСС. Без электричества остались 1326 частных домов с печным отоплением и 12 социально значимых объектов.

Аварийные работы проводила Иркутская электросетевая компания. Электроснабжение полностью восстановили к 12:40 по местному времени 11 октября.

Под отключение попали Джогино, Тремино, Новотремино, Черчет, Травужет, Шастина и другие населённые пункты округа.

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Ранее 12 населённых пунктов Приморского края остались без электричества. Причиной стало отключение линии электропередачи напряжением 110 кВ в Хасанском округе.

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Матвей Константинов
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