В Приморье 12 населённых пунктов остались без электричества

В Приморском крае возникли перебои с электроснабжением в 12 населённых пунктах. Энергетики устраняют последствия повторного отключения линии электропередачи напряжением 110 кВ в Хасанском округе. Об этом сообщила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).

По данным администрации округа, без электричества остались Рисовая Падь, Рязановка, Краскино, Андреевка, Хасан, Зарубино, Витязь, Посьет, Цуканово и Гвоздево. Специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Проблемы с электроснабжением возникли и в других районах края. В селе Лукьяновка Шкотовского округа бригады устраняют последствия локального отключения. Кроме того, энергетики обнаружили повреждение на линии, которая обеспечивает электричеством село Раздольное. В ДРСК сообщили, что в этом населённом пункте подачу электроэнергии восстановят в ближайшее время.

Накануне во Владивостоке в связи с непогодой, которую прогнозировали на 5 октября, ввели режим повышенной готовности. Синоптики предупреждали о сильном ветре со скоростью 17–22 м/с и порывами до 25 м/с. Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и учитывать прогноз при планировании поездок.