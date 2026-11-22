Депутат городского совета финской Лаппеенранты Иван Девяткин добивается открытия границы с Россией через суды. Политик стал одним из заявителей в 11 жалобах на решение властей Финляндии, причём одна из них дошла до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Как выяснили журналисты, десять обращений поступили в Верховный административный суд Финляндии. Судебная инстанция уже вынесла три решения, однако рассмотрение последней жалобы ещё продолжается.

Ещё одно обращение направлено в ЕСПЧ. По словам Девяткина, он выступает первым заявителем и контактным лицом в судебных разбирательствах. При этом жалобы поданы не только от его имени: к некоторым присоединились десятки других граждан.

Депутат считает, что длительное закрытие границы нарушает права людей, чьи семьи живут по обе стороны российско-финской границы. Сам Девяткин имеет гражданство обеих стран и признаётся, что из-за ограничений ему стало значительно сложнее навещать родственников. Прошлым летом дорога к близким через Норвегию и Мурманск заняла у него около трёх суток.

В финском МИД сообщили, что Хельсинки направил свои возражения в ЕСПЧ ещё в сентябре 2025 года. Когда суд вынесет решение, пока неизвестно. Сам Девяткин рассчитывает, что дело могут рассмотреть в 2027 году.

Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией в ноябре 2023 года, объяснив решение наплывом просителей убежища. Власти страны связывали происходящее с предполагаемыми действиями Москвы. Ограничения продолжают действовать, а финский парламент продлил до конца 2028 года закон, позволяющий применять особые меры на границе.