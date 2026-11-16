Мировые цены на природный уран по итогам 2026 года могут увеличиться примерно на 20% и достигнуть в среднем 88 долларов за фунт. На фоне расширения атомной энергетики спрос на ядерное топливо растёт быстрее, чем возможности его производства, а дополнительные риски создают геополитическая напряжённость и нехватка сырья для добычи.

С начала года биржевая стоимость урана поднялась на 10,5% — до 90,25 доллара за фунт. В годовом выражении рост составил 16%. Такие данные приводит биржа Comex, на которые ссылаются «Ведомости».

В течение года котировки уже поднимались выше 100 долларов: максимума в 101,55 доллара за фунт стоимость достигла 29 января. По прогнозу аналитиков Kept, к концу декабря цена может приблизиться к 90 долларам. Среднегодовой показатель, по их оценке, составит 87–88 долларов за фунт, что означает увеличение на 19–20,5%.

Одним из факторов подорожания становится ограниченное предложение. По оценке Benchmark Mineral Intelligence, мировое потребление урана в 2026 году достигнет 74 тысяч тонн, тогда как собственная добыча сможет покрыть около 94% потребностей атомных электростанций. Недостающие объёмы придётся компенсировать за счёт накопленных запасов.

Дополнительное давление на рынок оказывает дефицит серной кислоты, необходимой для извлечения урана из руды. Аналитики Kept также обращают внимание на перенос сроков запуска завода TQZ, принадлежащего «Казатомпрому». Предприятие должно было начать работу в первом квартале 2027 года, однако теперь его запуск ожидается не раньше третьего квартала 2027-го — первого квартала 2028-го.

При этом оценки перспектив на следующий год расходятся. В Kept допускают рост стоимости урана до 88–95 долларов за фунт, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Старший аналитик компании «Эйлер» Никанор Халин, напротив, ожидает коррекции до 78–80 долларов за фунт.