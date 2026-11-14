Венгрия рассчитывает до конца 2026 года завершить масштабный аудит проекта строительства атомной электростанции «Пакш-2», который реализуется при участии России. Проверка охватывает практически все стороны проекта — от готовности технической документации до финансовых обязательств и юридических вопросов. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров и генеральный директор компании «Пакш-2» Аттила Шагоди.

Руководитель проекта рассказал о ходе проверки на полях международного мероприятия в турецкой Анталье. По его словам, аудит носит комплексный характер и должен позволить венгерской стороне получить полное представление о текущем состоянии строительства.

«Я вступил в должность руководителя проекта строительства АЭС всего четыре месяца назад, поэтому я всё ещё накапливаю опыт и знания о проекте», — пояснил Шагоди.

Он уточнил, что специалисты изучают готовность проектной документации, соблюдение графика работ, а также финансовые, технологические и правовые аспекты реализации соглашений.

«Сейчас мы официально проводим тщательный аудит всего проекта, начиная от проектирования, готовности проектной документации и графика работ и заканчивая финансовой, технологической и юридической составляющими», — рассказал глава компании.

Завершить основную проверку венгерская сторона намерена до конца декабря. Однако это не исключает дальнейших проверочных мероприятий, если по итогам аудита возникнут дополнительные вопросы.

«Мы планируем завершить этот аудит к концу текущего года и после этого посмотрим, нужно ли нам углубляться дальше и проводить какую-либо дополнительную работу», — добавил Шагоди.

Строительство «Пакш-2» стало предметом дополнительного внимания венгерских властей после смены правительства весной 2026 года. Новое руководство страны инициировало пересмотр ранее заключённых соглашений, чтобы оценить экономическую обоснованность проекта и его роль в энергетической системе Венгрии.

При этом строительные работы продолжаются. В конце октября компания «Пакш-2» сообщила о завершении выемки грунта до отметки 23 метра на площадке шестого энергоблока. К тому моменту было выполнено почти 70% фундаментной плиты ядерного острова пятого энергоблока.

Российская сторона также подтверждает намерение выполнять взятые обязательства. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв 13 ноября заявил, что госкорпорация рассчитывает реализовать проект в согласованные сроки и готова предоставить венгерским партнёрам необходимые разъяснения в рамках аудита. При этом он подчеркнул, что дальнейшие темпы реализации зависят от решений заказчика.

Проект «Пакш-2» предусматривает строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. Станция должна расширить возможности атомной генерации Венгрии и обеспечить страну дополнительными мощностями на десятилетия вперёд.

Ранее Life.ru рассказывал о серьёзных проблемах на действующей венгерской АЭС «Пакш», возникших из-за рекордного обмеления Дуная. В августе нехватка воды для охлаждения оборудования привела к резкому сокращению выработки электроэнергии. Для восстановления работы специалисты начали сооружать специальный каменный порог на дне реки и приняли дополнительные инженерные меры. В конце августа премьер-министр Петер Мадьяр объявил, что все четыре реактора и восемь турбин вновь работают на полной мощности. Энергетический кризис удалось преодолеть, однако произошедшее вновь привлекло внимание к зависимости атомной генерации от условий водоснабжения.