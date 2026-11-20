Телеведущий Иван Ургант вместе с супругой Натальей Кикнадзе, по данным SHOT, приобрёл недвижимость в престижном французском городке Больё-сюр-Мер неподалёку от Ниццы. Речь идёт о двухкомнатной квартире и подвальном помещении в историческом здании бывшего отеля Le Bristol. Общую стоимость объектов Telegram-канал оценивает примерно в 1,45 миллиона евро.





Как утверждает SHOT, сначала супруги стали владельцами квартиры, а позднее приобрели дополнительное помещение в подвале здания. По сведениям канала, среди собственников недвижимости в этом доме есть и другие россияне.

Само здание имеет более чем вековую историю. Роскошный отель Le Bristol открылся в 1899 году и принимал представителей европейской аристократии. Среди его знаменитых постояльцев были королева Италии Маргарита Савойская и наследный принц Сербии Александр, впоследствии ставший королём Югославии. В 1954 году гостиницу закрыли, а помещения переоборудовали под частные квартиры.

По информации SHOT, недвижимость на Лазурном Берегу — не единственные французские активы Урганта. Канал утверждает, что ещё в 2015 году шоумен купил квартиру в Париже более чем за три миллиона евро, а в 2017-м продал её, сохранив за собой подсобное помещение. Впоследствии он приобрёл другое жильё неподалёку от Триумфальной арки.