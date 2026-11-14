В Литве с понедельника, 16 ноября, может начаться одна из крупнейших забастовок учителей в истории страны. Педагоги требуют повышения зарплат и предупреждают, что акция способна охватить до 600 школ. Некоторые образовательные учреждения могут полностью прекратить работу, а протесты — растянуться на несколько недель. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

Председатель профсоюза работников образования Литвы Андрюс Навицкас предупредил, что точное число участников станет известно только утром в понедельник. При этом уже сейчас известно о намерении тысяч преподавателей присоединиться к протесту.

«Мы видим, что действительно много учителей собираются присоединиться к протесту, некоторые школы вообще закроются, кое-где будет бастовать часть учителей», — рассказал Навицкас.

По его словам, в первые дни забастовка может затронуть несколько сотен образовательных учреждений. Впоследствии профсоюз рассчитывает расширить акцию до 500–600 школ.

Позднее Навицкас уточнил, что на первоначальном этапе участвовать в забастовке намерены около четырёх тысяч педагогов из 150 школ. Однако организаторы не исключают дальнейшего увеличения числа протестующих.

Главное требование работников образования — повышение коэффициента должностного оклада на 10%. Учителя считают, что их доходы должны расти быстрее средней заработной платы по стране, а предложенные властями меры недостаточны для улучшения положения педагогов.

Министерство образования Литвы предложило увеличить зарплаты учителей в 2027 году на 7,56%. В денежном выражении прибавка должна составить от 92 до 152 евро после уплаты налогов. Однако представители профсоюза не согласились с предложением, подчеркнув, что рассчитывают на более существенное увеличение доходов.

Переговоры между педагогами и властями пока не привели к компромиссу. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что дополнительные расходы на повышение зарплат ограничены финансовыми возможностями государства. По его словам, правительство не видит возможности удовлетворить требования профсоюза в полном объёме.

Организаторы предупреждают, что протест может продолжаться до нескольких недель. В бастующих школах занятия проводить не будут, а преподаватели планируют организовать совместные акции, в том числе митинги возле здания Сейма. Продолжительность забастовки будет зависеть от результатов переговоров и обсуждения государственного бюджета.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Литве изменили образовательную программу для русскоязычных школьников. С нового учебного года из курса литературы для девятых классов исключили произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина. Инициатива последовала после предложения премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса пересмотреть список изучаемых авторов. В качестве возможной альтернативы обсуждались произведения украинского поэта Тараса Шевченко, однако в министерстве образования отметили, что такая замена требует дополнительного анализа. Ведомство решило продолжить пересмотр литературной программы для школ национальных меньшинств.