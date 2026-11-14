Уроки отменят, пока зарплаты не поднимут: Литовские педагоги объявили забастовку
LRT: В Литве с 16 ноября начнётся масштабная забастовка учителей
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В Литве с понедельника, 16 ноября, может начаться одна из крупнейших забастовок учителей в истории страны. Педагоги требуют повышения зарплат и предупреждают, что акция способна охватить до 600 школ. Некоторые образовательные учреждения могут полностью прекратить работу, а протесты — растянуться на несколько недель. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT.
Председатель профсоюза работников образования Литвы Андрюс Навицкас предупредил, что точное число участников станет известно только утром в понедельник. При этом уже сейчас известно о намерении тысяч преподавателей присоединиться к протесту.
«Мы видим, что действительно много учителей собираются присоединиться к протесту, некоторые школы вообще закроются, кое-где будет бастовать часть учителей», — рассказал Навицкас.
По его словам, в первые дни забастовка может затронуть несколько сотен образовательных учреждений. Впоследствии профсоюз рассчитывает расширить акцию до 500–600 школ.
Позднее Навицкас уточнил, что на первоначальном этапе участвовать в забастовке намерены около четырёх тысяч педагогов из 150 школ. Однако организаторы не исключают дальнейшего увеличения числа протестующих.
Главное требование работников образования — повышение коэффициента должностного оклада на 10%. Учителя считают, что их доходы должны расти быстрее средней заработной платы по стране, а предложенные властями меры недостаточны для улучшения положения педагогов.
Министерство образования Литвы предложило увеличить зарплаты учителей в 2027 году на 7,56%. В денежном выражении прибавка должна составить от 92 до 152 евро после уплаты налогов. Однако представители профсоюза не согласились с предложением, подчеркнув, что рассчитывают на более существенное увеличение доходов.
Переговоры между педагогами и властями пока не привели к компромиссу. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что дополнительные расходы на повышение зарплат ограничены финансовыми возможностями государства. По его словам, правительство не видит возможности удовлетворить требования профсоюза в полном объёме.
Организаторы предупреждают, что протест может продолжаться до нескольких недель. В бастующих школах занятия проводить не будут, а преподаватели планируют организовать совместные акции, в том числе митинги возле здания Сейма. Продолжительность забастовки будет зависеть от результатов переговоров и обсуждения государственного бюджета.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Литве изменили образовательную программу для русскоязычных школьников. С нового учебного года из курса литературы для девятых классов исключили произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина. Инициатива последовала после предложения премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса пересмотреть список изучаемых авторов. В качестве возможной альтернативы обсуждались произведения украинского поэта Тараса Шевченко, однако в министерстве образования отметили, что такая замена требует дополнительного анализа. Ведомство решило продолжить пересмотр литературной программы для школ национальных меньшинств.
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