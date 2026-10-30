Уровень доверия россиян Путину вырос до 75,6%

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 75,6%, увеличившись за неделю на 3,2 процентного пункта. Такие результаты опроса за 19–25 октября опубликовал аналитический центр ВЦИОМ.

Работу главы государства одобряют 71,6% респондентов — на 3,4 процентного пункта больше, чем неделей ранее. Доверие политику и оценку его деятельности социологи измеряют отдельными вопросами. О доверии премьер-министру Михаилу Мишустину сообщили 55,6% участников исследования. Его деятельность положительно оценили 45,4%, а работу правительства в целом — 44,2% опрошенных.

В партийном рейтинге «Единая Россия» получила 32,5%, КПРФ — 14%, «Новые люди» — 9,7%, ЛДПР — 9,5%, «Справедливая Россия» — 4,4%.

Отдельно ВЦИОМ оценил доверие к руководителям парламентских партий. Геннадию Зюганову доверяют 37,2% респондентов, Сергею Миронову — 28%, Леониду Слуцкому — 22,4%, Алексею Нечаеву — 14%. В исследовании участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия помнит трагические уроки Первой и Второй мировых войн и предпринимает все возможные усилия, чтобы человечество не столкнулось с подобными глобальными катастрофами вновь.