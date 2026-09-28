Уровень Рейна в Кёльне опустился до рекордных 40 см

Уровень воды в Рейне на измерительной станции в Кёльне опустился до рекордных 40 сантиметров. Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные Ведомства водных путей и судоходства Германии.

Такого низкого показателя на этом посту не фиксировали за всю историю наблюдений. На фоне обмеления заметно сократилось и движение по реке.

Важно, что отметка 40 сантиметров не означает реальную глубину Рейна. Нулевая точка у каждого измерительного поста своя, а судоходный фарватер в Кёльне расположен примерно на 1,11 метра ниже этой отметки.

Продолжительное маловодье уже создаёт серьёзные трудности для судоходства. Грузовые суда вынуждены уменьшать загрузку, а отдельные маршруты становятся труднопроходимыми.

Ранее Life.ru сообщал, что в начале августа Рейн уже обновлял исторические минимумы из-за продолжительной засухи. На участке возле немецкого Кауба уровень воды тогда опускался до 19 сантиметров, из-за чего судам приходилось существенно сокращать объём перевозимых грузов.