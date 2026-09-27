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Опубликовано 27 сентября, 19:57

В Молдавии объявили красный код опасности из-за обмеления Днестра до 15% нормы

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Naslavcea Nordmd

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Naslavcea Nordmd

Красный код гидрологической опасности объявили на севере Молдавии из-за резкого снижения стока Днестра. На участке от села Наславча до города Каменка он составляет около 15% от среднемноголетних значений.

Предупреждение действует с 27 сентября по 2 октября. Его опубликовало управление метеорологии и экологического мониторинга республики.

Красный уровень также введён на нескольких малых реках бассейна Днестра. Такой код применяется, когда объём стока снижается до 15% и менее от многолетних среднемесячных показателей.

В ведомстве пояснили, что ситуация на верхнем участке Днестра связана с режимом сбросов из Новоднестровского водохранилища на Украине. Объём выпускаемой вниз по течению воды соответствует притоку в водохранилище.

Уровень Днестра на отдельных участках упал ниже исторических минимумов
Уровень Днестра на отдельных участках упал ниже исторических минимумов

Ранее сообщалось, что уровень Днестра на севере Молдавии резко снизился после перехода Новоднестровского водохранилища на транзитный режим. Теперь вниз по течению поступает примерно столько воды, сколько приходит в водоём из Карпат, сообщил министр окружающей среды республики Георгий Хаждер.

Больше новостей о состоянии рек, природных ресурсах и изменениях экосистем — в разделе «Экология» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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