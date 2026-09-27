В Молдавии объявили красный код опасности из-за обмеления Днестра до 15% нормы

Красный код гидрологической опасности объявили на севере Молдавии из-за резкого снижения стока Днестра. На участке от села Наславча до города Каменка он составляет около 15% от среднемноголетних значений.

Предупреждение действует с 27 сентября по 2 октября. Его опубликовало управление метеорологии и экологического мониторинга республики.

Красный уровень также введён на нескольких малых реках бассейна Днестра. Такой код применяется, когда объём стока снижается до 15% и менее от многолетних среднемесячных показателей.

В ведомстве пояснили, что ситуация на верхнем участке Днестра связана с режимом сбросов из Новоднестровского водохранилища на Украине. Объём выпускаемой вниз по течению воды соответствует притоку в водохранилище.

Ранее сообщалось, что уровень Днестра на севере Молдавии резко снизился после перехода Новоднестровского водохранилища на транзитный режим. Теперь вниз по течению поступает примерно столько воды, сколько приходит в водоём из Карпат, сообщил министр окружающей среды республики Георгий Хаждер.