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Опубликовано 27 сентября, 13:47

Днестр обнажает дно: Экосистеме Молдавии предрекли огромный ущерб

В Молдавии уровень Днестра резко упал после сокращения сброса воды

В Молдавии уровень Днестра резко упал после сокращения сброса воды. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Naslavcea Nordmd

В Молдавии уровень Днестра резко упал после сокращения сброса воды. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Naslavcea Nordmd

Уровень Днестра на севере Молдавии резко снизился после перехода Новоднестровского водохранилища на транзитный режим. Теперь вниз по течению поступает примерно столько воды, сколько приходит в водоём из Карпат, сообщил министр окружающей среды республики Георгий Хаждер.

В Молдавии уровень Днестра резко упал после сокращения сброса воды. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Naslavcea Nordmd

Ранее сброс поддерживали на уровне около 60 кубометров в секунду, несмотря на значительно меньший приток. Сейчас он снизился примерно до 18 кубометров в секунду, поскольку запас воды в водохранилище приблизился к критическому минимуму.

«Плотина больше ничего не накапливает, и вся вода, поступающая из Карпат, идёт напрямую в Республику Молдова», — пояснил Хаждер.

Последствия уже заметны ниже по течению. Экологи публикуют фотографии участков с обнажившимся дном и оставшейся на мелководье рыбой. Член молдавско-украинской комиссии по использованию ресурсов Днестра Илья Тромбицкий предупредил, что ситуация может серьёзно ударить по экосистеме реки.

«Дай Бог пережить без больших потерь. Хотя ущерб биоразнообразию будет огромен», — заявил эколог.

Мэр Кишинёва Ион Чебан также сообщил, что падение уровня воды уже ощущается на севере страны. Столица ранее подготовила плавучие насосы и начала проверять резервные водозаборные скважины на случай дальнейшего ухудшения обстановки. При этом молдавские власти пока заявляют, что непосредственной угрозы прекращения подачи питьевой воды населению нет.

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Ранее Life.ru писал, что уровень Днестра на отдельных участках уже опускался ниже исторических минимумов. В августе приток в Новоднестровское водохранилище оказался минимальным с момента его запуска в 1985 году, а режим работы гидроузла начали регулярно корректировать для экономии запасов. На фоне продолжающегося маловодья власти Молдавии начали готовиться к чрезвычайному режиму из-за угрозы дефицита воды.

Больше новостей о состоянии рек, природных ресурсах и изменениях экосистем — в разделе «Экология» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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