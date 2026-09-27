Днестр обнажает дно: Экосистеме Молдавии предрекли огромный ущерб

Уровень Днестра на севере Молдавии резко снизился после перехода Новоднестровского водохранилища на транзитный режим. Теперь вниз по течению поступает примерно столько воды, сколько приходит в водоём из Карпат, сообщил министр окружающей среды республики Георгий Хаждер.

В Молдавии уровень Днестра резко упал после сокращения сброса воды. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Naslavcea Nordmd

Ранее сброс поддерживали на уровне около 60 кубометров в секунду, несмотря на значительно меньший приток. Сейчас он снизился примерно до 18 кубометров в секунду, поскольку запас воды в водохранилище приблизился к критическому минимуму.

«Плотина больше ничего не накапливает, и вся вода, поступающая из Карпат, идёт напрямую в Республику Молдова», — пояснил Хаждер.

Последствия уже заметны ниже по течению. Экологи публикуют фотографии участков с обнажившимся дном и оставшейся на мелководье рыбой. Член молдавско-украинской комиссии по использованию ресурсов Днестра Илья Тромбицкий предупредил, что ситуация может серьёзно ударить по экосистеме реки.

«Дай Бог пережить без больших потерь. Хотя ущерб биоразнообразию будет огромен», — заявил эколог.

Мэр Кишинёва Ион Чебан также сообщил, что падение уровня воды уже ощущается на севере страны. Столица ранее подготовила плавучие насосы и начала проверять резервные водозаборные скважины на случай дальнейшего ухудшения обстановки. При этом молдавские власти пока заявляют, что непосредственной угрозы прекращения подачи питьевой воды населению нет.

Ранее Life.ru писал, что уровень Днестра на отдельных участках уже опускался ниже исторических минимумов. В августе приток в Новоднестровское водохранилище оказался минимальным с момента его запуска в 1985 году, а режим работы гидроузла начали регулярно корректировать для экономии запасов. На фоне продолжающегося маловодья власти Молдавии начали готовиться к чрезвычайному режиму из-за угрозы дефицита воды.