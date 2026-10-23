Урожай картофеля в России к началу октября упал на 8,7%

В России к 1 октября собрали 14,65 млн тонн картофеля — на 8,7% меньше, чем на ту же дату прошлого года. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстат, уборка охватила 87% посевов, поэтому речь пока идёт о промежуточном результате.

Сильнее всего сбор сократился в сельскохозяйственных организациях: на 13,8%, до 3,1 млн тонн. Фермерские хозяйства получили 2,1 млн тонн, потеряв 5,9% к прошлогоднему показателю. На хозяйства населения пришлось около 9,5 млн тонн — на 6% меньше год к году.

Опрошенные изданием участники рынка связывают снижение прежде всего с сокращением посадок после падения цен и рентабельности в 2025 году. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов объясняет, что для картофеля и овощей характерны такие циклы: аграрии меняют площади в зависимости от оптовых цен.

Прогнозы итогового урожая различаются. «АБ-Центр» ожидает в промышленном секторе 7,6 млн тонн — на 11,5% меньше, чем в 2025 году. Глава аппарата Картофельного союза Татьяна Губина рассчитывает примерно на 8 млн тонн. Обе оценки относятся к сельхозорганизациям и фермерам, без урожая населения.

Средняя розничная цена картофеля в сентябре составила около 51 рубля за килограмм, что на 28,8% выше прошлогоднего уровня, сообщает издание. При этом годовое подорожание не исключает сезонного снижения цен в течение отдельных месяцев.

Ранее Life.ru рассказывал, что за сентябрь картофель подешевел на 13,1% относительно августа, став лидером месячного снижения цен среди продуктов по данным Росстата.