Южный окружной военный суд приговорил уроженца Башкортостана Эрика Каримова* к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в здании прокуратуры Черкесска. Об этом сообщил представитель суда.

Первые четыре года осуждённый должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. По данным суда, Каримов* получил от участника запрещённой в России террористической организации указание приехать из Башкортостана в Карачаево-Черкесию для подготовки нападения.

В Черкесске он скрытно наблюдал за зданием прокуратуры. Как сообщил представитель суда, Каримов* передал участнику террористического сообщества фотографии и видеозаписи, сопроводив их описанием расположения объекта и камер наблюдения.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил крымского кинематографиста Нестора Штормового к 20 годам лишения свободы по делу о государственной измене и участии в террористической организации. По данным суда, Штормовой готовил антироссийский фильм в интересах запрещённого в РФ украинского движения «Атеш»**.