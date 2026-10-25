Ущерб от пожара в «Орлином гнезде» Гитлера оценили в миллионы евро
Обложка © ТАСС / IMAGO / Fotostand / Wassmuth
Восстановление исторического Кельштайнхауса в Баварских Альпах может обойтись в миллионы евро. Здание, известное как «Орлиное гнездо» Адольфа Гитлера, серьёзно пострадало при пожаре, который немецкая полиция расследует как возможный поджог.
О предварительной стоимости ущерба рассказал председатель местной туристической организации Bergerlebnis Berchtesgaden Бартль Виммер. В разговоре с агентством DPA он заявил, что речь определённо идёт о миллионах евро. Точную сумму специалисты пока не установили.
Несмотря на масштаб повреждений, власти Баварии намерены сохранить достопримечательность. Региональный министр внутренних дел Йоахим Херманн подтвердил планы восстановить сооружение после проведения необходимых экспертиз.
Первые сообщения о пожаре в «Орлином гнезде» появились утром 24 октября. Как писал Life.ru, огонь охватил практически всё здание, расположенное на высоте 1834 метра. Пламя было видно за несколько километров, а тушение осложнялось труднодоступностью горного объекта. По предварительным данным полиции, в момент возгорания внутри никого не было, сообщений о пострадавших не поступало. Уже тогда правоохранители не исключали умышленный поджог.