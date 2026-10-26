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Регион
Опубликовано 26 октября, 18:02

Ушаков анонсировал открытие 49-го российского посольства в Африке

Обложка © РИА Новости / Владимир Смирнов

Обложка © РИА Новости / Владимир Смирнов

Россия планирует открыть посольство в Либерии, которое станет 49-м российским дипломатическим представительством на Африканском континенте. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Москва придаёт особое значение развитию сотрудничества с африканскими государствами, опираясь на многолетние традиции дружбы, равноправия и солидарности.

Ушаков подчеркнул, что Африка остаётся одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира. В перспективе именно на континенте ожидается формирование одного из главных центров мирового демографического роста.

Москва встречает гостей из Африки — первые делегации уже прибыли на международный саммит
Москва встречает гостей из Африки — первые делегации уже прибыли на международный саммит

Ранее Life.ru рассказывал о плотном графике Владимира Путина на саммите. По информации журналиста Павла Зарубина, президент планирует провести не менее 20 двусторонних встреч с африканскими лидерами. Кроме того, 27 октября глава государства примет участие в саммите Форума стран — экспортёров газа, который также состоится в Москве.

Больше новостей о международных встречах, дипломатии и переговорах мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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