Ушаков: Эмиссары США стали лучше понимать позицию РФ после встречи с Путиным

Американские эмиссары стали значительно лучше понимать позицию Москвы по итогам многочасовой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в комментарии газете «Известия».

По словам представителя Кремля, прогресс в восприятии российских подходов закономерно последовал за обстоятельным диалогом, состоявшимся на высшем уровне.

Ушаков также отметил, что в Москве рассчитывают на точное осознание озвученных тезисов американской стороной, добавив, что бизнесмен Джаред Кушнер со своей стороны подтвердил достигнутое понимание.

Ранее сообщалось, что Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным пунктом консультаций по украинскому урегулированию. По его словам, обсуждение этой темы напрямую зависит от положения на линии боевого соприкосновения. Он допустил возможность мирного соглашения, если Киев согласится отступить до линии, на которой настаивает Москва. При этом Кушнер отметил, что украинская сторона пока не готова принять такой вариант.