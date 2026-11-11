Европейские представители в Абу-Даби контактировали с украинской и американской сторонами в кулуарах переговоров. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос об их присутствии в столице ОАЭ.

«Европейцы работали в кулуарах, работали с украинцами и с американцами», — сказал он.

Сами переговоры по украинскому урегулированию проходили в трёхстороннем формате — Россия, США и Украина. До начала встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что у Вашингтона и Киева существуют отдельные каналы общения с европейскими партнёрами. А глава МИД России Сергей Лавров предложил европейской делегации посидеть в гостинице во время переговоров в Абу-Даби.