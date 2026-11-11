Ушаков: Кремль ещё не получил доклад о переговорах в Абу-Даби
Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru
Российское руководство пока не получило подробного доклада от делегации, участвовавшей в трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы ещё не получили доклада от делегации», — уточнил он.
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский подвёл итоги переговоров в Абу-Даби. По его словам, России, США и Украине удалось сблизить позиции по некоторым вопросам, однако разногласия сохраняются. Стороны намерены продолжить диалог. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули столицу ОАЭ после завершения двухдневных консультаций. Ожидается, что 12 ноября представители Вашингтона встретятся в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения результатов переговоров.