Российское руководство пока не получило подробного доклада от делегации, участвовавшей в трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы ещё не получили доклада от делегации», — уточнил он.