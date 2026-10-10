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Опубликовано 10 октября, 01:11

Ушаков: Лантратова обсудит ситуацию в Алёшках с аппаратом Мелании Трамп

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова будет взаимодействовать с аппаратом первой леди США Мелании Трамп по ситуации в Алёшках Херсонской области. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом во время телефонного разговора. Контакты связаны с обеспокоенностью гуманитарной обстановкой в городе.

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Ранее Лантратова заявила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека должно незамедлительно отреагировать на атаку украинских беспилотников по гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецке. Она подчеркнула, что под удар попал грузовик гуманитарной миссии, находившийся рядом со складом. И транспорт, и объекты организации были отмечены символикой Красного Креста. Она призвала международные правозащитные структуры не ограничиваться заявлениями и добиваться расследования произошедшего.

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