Ушаков: Лантратова обсудит ситуацию в Алёшках с аппаратом Мелании Трамп

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова будет взаимодействовать с аппаратом первой леди США Мелании Трамп по ситуации в Алёшках Херсонской области. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом во время телефонного разговора. Контакты связаны с обеспокоенностью гуманитарной обстановкой в городе.

Ранее Лантратова заявила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека должно незамедлительно отреагировать на атаку украинских беспилотников по гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецке. Она подчеркнула, что под удар попал грузовик гуманитарной миссии, находившийся рядом со складом. И транспорт, и объекты организации были отмечены символикой Красного Креста. Она призвала международные правозащитные структуры не ограничиваться заявлениями и добиваться расследования произошедшего.