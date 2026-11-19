Атмосфера на переговорах Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина была хорошей. Такую оценку дал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Атмосфера хорошая. Подробности расскажет наш президент, он сейчас будет выступать перед журналистами», — сказал Ушаков.

Представитель Кремля поделился первыми впечатлениями от завершившегося трёхстороннего саммита в китайском Шэньчжэне. При этом он не стал подробно рассказывать о содержании беседы, отметив, что о состоявшихся переговорах сообщит сам Владимир Путин.

Историческая встреча руководителей России, США и Китая состоялась 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Лидеры провели за столом переговоров 1 час 29 минут — с 11:27 до 12:56 по московскому времени.

Изначально на саммит отводился всего час. Накануне Ушаков объяснял, что продолжительность разговора будет зависеть исключительно от самих участников. По его словам, главы государств должны самостоятельно определять, сколько времени им необходимо для обсуждения интересующих вопросов.

До начала трёхстороннего саммита Путин провёл отдельную беседу с Трампом. Её помощник российского президента также оценил положительно. Ушаков рассказал, что политики затронули украинское урегулирование, двусторонние отношения и подготовку к предстоящей встрече с китайским лидером.

Ранее Life.ru сообщал, что Ушаков назвал переговоры Путина и Трампа хорошими, а настроение российского президента после беседы — отличным. Теперь представитель Кремля положительно охарактеризовал и атмосферу трёхсторонней встречи.