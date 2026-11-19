Ушаков объяснил отсутствие громких заявлений Путина и Трампа на переговорах в Шэньчжэне
Ушаков: Путин и Трамп не делали особо важных заявлений на встрече в Китае
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не делали особо важных заявлений во время двусторонней встречи в китайском Шэньчжэне. Основное внимание обеих сторон сосредоточено на предстоящих трёхсторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии ИС «Вести».
«По-моему, особо важных заявлений ни одна сторона не делала, поскольку мы готовимся к самому важному мероприятию, которое будет в трёхстороннем формате», — пояснил представитель Кремля.
Двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам Ушакова, разговор продолжался около 35–40 минут. После его завершения президенты не стали выступать с совместными заявлениями перед журналистами.
Как ранее рассказал помощник российского президента, лидеры затронули три основные темы: урегулирование конфликта на Украине, российско-американские отношения и подготовку к переговорам с Си Цзиньпином. Подробности возможных договорённостей Ушаков не привёл.
Это была первая полноценная двусторонняя встреча Путина и Трампа после саммита на Аляске в августе 2025 года. Тогда президенты провели за переговорами почти три часа, уделив основное внимание украинскому урегулированию. По итогам беседы они выступили перед прессой, однако о заключении соглашения не объявили.
Теперь главной дипломатической встречей саммита АТЭС должны стать переговоры руководителей России, США и Китая. В Кремле ранее заявляли, что участники намерены обсудить наиболее острые международные конфликты, стратегическую безопасность и отношения между крупнейшими мировыми державами.
Как сообщал Life.ru, Москва, Вашингтон и Пекин заранее начали подготовку совместного заявления по итогам трёхстороннего саммита. Ушаков пояснял, что российская и китайская стороны уже обменялись предложениями по тексту документа, а дальнейшее согласование проходит с участием США. При этом окончательной договорённости о содержании заявления на этапе подготовки не было.