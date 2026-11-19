Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не делали особо важных заявлений во время двусторонней встречи в китайском Шэньчжэне. Основное внимание обеих сторон сосредоточено на предстоящих трёхсторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии ИС «Вести».

«По-моему, особо важных заявлений ни одна сторона не делала, поскольку мы готовимся к самому важному мероприятию, которое будет в трёхстороннем формате», — пояснил представитель Кремля.

Двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам Ушакова, разговор продолжался около 35–40 минут. После его завершения президенты не стали выступать с совместными заявлениями перед журналистами.

Как ранее рассказал помощник российского президента, лидеры затронули три основные темы: урегулирование конфликта на Украине, российско-американские отношения и подготовку к переговорам с Си Цзиньпином. Подробности возможных договорённостей Ушаков не привёл.

Это была первая полноценная двусторонняя встреча Путина и Трампа после саммита на Аляске в августе 2025 года. Тогда президенты провели за переговорами почти три часа, уделив основное внимание украинскому урегулированию. По итогам беседы они выступили перед прессой, однако о заключении соглашения не объявили.

Теперь главной дипломатической встречей саммита АТЭС должны стать переговоры руководителей России, США и Китая. В Кремле ранее заявляли, что участники намерены обсудить наиболее острые международные конфликты, стратегическую безопасность и отношения между крупнейшими мировыми державами.