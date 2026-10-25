Ушаков: После Анкориджа казалось, что США могут заставить Киев пойти на мир

После российско-американского саммита на Аляске складывалось впечатление, что Вашингтон способен оказать давление на Киев и добиться выполнения условий мирного урегулирования. Однако заметных результатов такого воздействия пока не последовало. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Понимаете, и раньше было впечатление после Анкориджа, что американская администрация может что-то такое надиктовать и заставить Киев выполнить», — сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, вопрос о том, способны ли Соединённые Штаты принудить украинскую сторону к принятию условий урегулирования, остаётся открытым. Помощник президента обратил внимание на поведение Киева в отношениях с Вашингтоном, которое он охарактеризовал как неподобающее.

Ранее в Москве рассчитывали, что американская администрация сможет использовать своё влияние для продвижения мирного процесса. Однако, как следует из оценки Ушакова, возможности Вашингтона воздействовать на украинское руководство пока не привели к ожидаемому результату.

Речь идёт о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже 15 августа 2025 года. Российская сторона неоднократно ссылалась на достигнутые там взаимопонимания как на основу дальнейшего обсуждения урегулирования конфликта.