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Регион
Опубликовано 21 октября, 16:29

Ушаков: Путин и Уиткофф обсудили пути достижения устойчивого мира

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф продолжили обсуждение путей достижения прочного и устойчивого мира на Украине. Переговоры стали развитием телефонного разговора российского лидера с Дональдом Трампом 9 октября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Путин высоко оценил посреднические усилия администрации США, лично Трампа и его специальных представителей, направленные на поиск взаимоприемлемых решений украинского конфликта.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможных путях долгосрочного урегулирования. Главной целью контактов остаётся достижение прочного мира, а не временной остановки боевых действий.

Переговоры прошли 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. С российской стороны во встрече также участвовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Три часа за закрытыми дверями: Ушаков раскрыл характер встречи Путина с Уиткоффом
Три часа за закрытыми дверями: Ушаков раскрыл характер встречи Путина с Уиткоффом

Ранее Life.ru рассказывал, что Уиткофф выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Перед визитом в Петербург американский спецпосланник провёл консультации с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло. По итогам встречи в Норвегии были подготовлены предложения по украинскому урегулированию, которые Уиткофф привёз в Россию.

Больше новостей о международных переговорах, дипломатии и отношениях России с США — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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