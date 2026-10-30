Ушаков: Путин провёл множество неформальных встреч на саммите Россия — Африка

Президент России Владимир Путин успел пообщаться практически со всеми участниками саммита Россия — Африка. Причём беседы проходили не только в рамках официальных переговоров, но и непосредственно во время мероприятий. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, количество таких контактов оказалось настолько большим, что подсчитать их все было непросто. Изначально программа российского лидера включала 24 двусторонние встречи, однако позднее их число сократилось до 18. При этом за рамками официального расписания осталось множество коротких разговоров с зарубежными гостями.

Ушаков подчеркнул, что Путин активно использовал возможность пообщаться с участниками саммита в неформальной обстановке. В результате российскому президенту удалось переговорить практически со всеми.

Ранее Life.ru сообщал о встрече Владимира Путина в Москве с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. Российский лидер обратил внимание на нераскрытый потенциал экономического партнёрства и назвал перспективными направлениями энергетику, геологоразведку, транспорт и логистику. Кроме того, Путин поблагодарил Банги за поддержку российских инициатив в ООН и подчеркнул, что Москва и ЦАР придерживаются близких позиций по международным вопросам.