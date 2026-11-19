Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили урегулирование украинского конфликта, двусторонние отношения и подготовку к трёхстороннему саммиту с председателем КНР Си Цзиньпином. Подробности состоявшейся в китайском Шэньчжэне встречи раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту и обсудили некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Ну естественно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта», — рассказал Ушаков журналистам.

Двусторонняя беседа состоялась 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как уточнил помощник президента России, переговоры продолжались около 35–40 минут.

После завершения встречи Путин и Трамп не стали делать совместных заявлений для прессы. Американский президент покинул помещение, где проходил разговор, о чём сообщил пресс-пул Белого дома. Подробности обсуждения украинского урегулирования и возможных договорённостей Ушаков пока не раскрыл.

Нынешняя встреча стала первой полноценной двусторонней беседой президентов России и США после саммита в Анкоридже 15 августа 2025 года. Тогда переговоры на Аляске продолжались почти три часа. Главной темой также было урегулирование конфликта на Украине. По итогам встречи лидеры выступили перед журналистами, но не объявили о заключении соглашения.

Подготовка контакта в Шэньчжэне началась ещё до приезда президентов в Китай. На брифинге 16 ноября Ушаков сообщал, что стороны согласовывают вопросы предстоящей беседы, включая американские предложения и российские соображения по урегулированию конфликта. При этом из-за плотного графика форума продолжительная отдельная встреча изначально не планировалась.