Ушаков рассказал о согласовании документов делегации России для саммита G20

Российско-американский диалог после телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа носит доброжелательный и конструктивный характер. Такую оценку в беседе с газетой «Известия» дал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отдельно он отметил, что Россия получила приглашение на саммит G20 в США. При этом участие Владимира Путина в мероприятии пока не обсуждалось. Подготовка к саммиту уже идёт на экспертном уровне: российские специалисты работают над документами предстоящей встречи.

«Работа ведётся на уровне экспертов, наши постоянно работают над документами предстоящего саммита, то есть всё идёт как обычно», — заключил Ушаков.

Напомним, Россия получила приглашение на встречу министров энергетики стран G20, которая пройдёт в Хьюстоне, штат Техас. Белый дом подтвердил, что российский представитель примет участие в мероприятии.