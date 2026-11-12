Россия рассчитывает вернуться к обсуждению ограничений на расширение НАТО и размещение вооружений вблизи своих границ. Эти вопросы Москва считает необходимой частью будущей системы европейской безопасности. О позиции Кремля рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров Владимира Путина с американскими представителями.

По словам Ушакова, действующие механизмы безопасности в Европе не обеспечивают необходимой стабильности. Российская сторона надеется, что европейские государства подключатся к согласованию новых долгосрочных договорённостей.

«Ясно, что нынешняя система европейской безопасности не работает. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры единой и неделимой безопасности и мира», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, в ходе переговоров Путин вновь обозначил российский подход к обеспечению безопасности на континенте. В его основе лежат предложения, которые Москва направила Вашингтону и Североатлантическому альянсу ещё в декабре 2021 года.

«Путин напомнил о нашем видении опорных элементов неделимой безопасности, которое мы ещё в 2021 году представили в виде проектов соглашений с США и НАТО», — рассказал помощник президента.

Россия уже подготовила собственный документ о будущем европейской и евразийской безопасности. Как сообщал Life.ru 10 ноября, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва сформулировала принципы новой системы, которая должна учитывать интересы всех государств. Российская сторона настаивает на том, что безопасность одних стран не может обеспечиваться за счёт других.