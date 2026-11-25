Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил наличие контактов с представителями нескольких европейских стран. При этом договорённостей о встрече с европейцами в Москве пока нет, как и решения об их участии в трёхсторонних переговорах по Украине.

«У нас есть определённые контакты с представителями ряда европейских стран», — сообщил Ушаков журналистам.

До этого помощник российского лидера уточнил, что Москва пока не согласовала проведение встречи с европейскими представителями и их подключение к переговорам России, США и Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтверждал наличие рабочих контактов с европейцами, однако отмечал, что пока они не приносят значимых результатов.

Ранее Life.ru рассказывал, при каких условиях Ушаков допускает участие европейских стран в переговорах по Украине. По его словам, европейцам необходимо обозначить свои намерения и объяснить, какой вклад они готовы внести в мирное урегулирование.