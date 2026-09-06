Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обратили внимание на слова президента России Владимира Путина о действиях киевского режима. Российский лидер заявил, что Киев перестал скрывать свою сущность и занялся перезахоронением нацистских преступников. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников», — рассказал Ушаков.

Эту тему Путин затронул во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Встреча российского президента с американской делегацией продолжалась 3 часа 10 минут.

Ранее Ушаков назвал переговоры содержательными, конструктивными, предельно откровенными и доверительными. По его словам, стороны общались как за рабочим столом, так и за обеденным, где продолжили беседу в более неформальной обстановке.