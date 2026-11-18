Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут полноценный разговор независимо от того, в каком формате состоится их встреча в Китае. Об этом помощник российского президента Юрий Ушаков заявил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Когда лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор, независимо от того, будут они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или просто разговаривать стоя и глядя в глаза друг другу. Встреча будет», — подчеркнул Ушаков.

По словам представителя Кремля, президенты смогут обсудить важные вопросы как во время отдельной беседы тет-а-тет, так и непосредственно на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Таким образом, Ушаков выразил уверенность, что организационные детали не станут препятствием для содержательного общения российского и американского лидеров.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Вашингтон уже согласовали часть вопросов для предстоящих переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне. Одной из основных тем станет украинское урегулирование, при этом стороны продолжают прорабатывать время, место и формат двусторонней встречи.