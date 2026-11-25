Россия рассчитывает получить ответ от представителей европейских стран на предложение приехать в Москву для обсуждения их позиции по украинскому урегулированию. Приглашение остаётся в силе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы ждём. Приглашение — оно по-прежнему действует, и мы надеемся, что европейцы так или иначе прореагируют», — сказал представитель Кремля.

Ранее 25 ноября Ушаков сообщил, что договорённостей о встрече с европейцами в российской столице пока нет. Также не принято решение об их участии в трёхсторонних переговорах России, США и Украины.

Владимир Путин объявил о приглашении европейских представителей 19 ноября. По словам российского лидера, Москве необходимо сначала выяснить позицию европейских стран по урегулированию конфликта, а затем определить дальнейший формат диалога.

При этом Еврокомиссия ранее отказалась от двусторонних консультаций с Россией по вопросам европейской безопасности, заявив о готовности обсуждать их только в многостороннем формате и после прекращения огня на Украине.