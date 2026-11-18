Ушаков заявил, что Россия не собирается «играть в карты» на саммите с США и КНР
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Россия не намерена воспринимать переговоры с США и Китаем как карточную партию. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в комментарии газете «Известия».
Представителю Кремля задали вопрос, с какими «картами» Москва собирается садиться за стол трёхсторонней встречи. Поводом стала привычная метафора американского президента Дональда Трампа, который сравнивает переговоры с карточной игрой.
«Мы в карты не собираемся играть, поэтому точно будем без карт», — с улыбкой ответил Ушаков.
Он также сообщил об активной работе над совместным заявлением по итогам трёхстороннего саммита.
Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков допустил несколько встреч Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита АТЭС в Китае. Он пояснил, что лидеры смогут пообщаться как на торжественном приёме, так и во время пленарного заседания или после его завершения.
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