Россия не намерена воспринимать переговоры с США и Китаем как карточную партию. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в комментарии газете «Известия».

Представителю Кремля задали вопрос, с какими «картами» Москва собирается садиться за стол трёхсторонней встречи. Поводом стала привычная метафора американского президента Дональда Трампа, который сравнивает переговоры с карточной игрой.

«Мы в карты не собираемся играть, поэтому точно будем без карт», — с улыбкой ответил Ушаков.

Он также сообщил об активной работе над совместным заявлением по итогам трёхстороннего саммита.

Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков допустил несколько встреч Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита АТЭС в Китае. Он пояснил, что лидеры смогут пообщаться как на торжественном приёме, так и во время пленарного заседания или после его завершения.