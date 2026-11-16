Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине планируется провести с участием России, США и Украины. Подключение европейских представителей к предстоящей встрече пока не предусмотрено. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Вы знаете, сейчас идёт речь о проведении очередного раунда в трёхстороннем формате. Эти переговоры возобновились в Абу-Даби несколько дней назад и условлено их продолжить, но дата пока не согласована», — отметил дипломат.

По словам Ушакова, участники консультаций договорились продолжить диалог после недавних встреч в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Однако конкретные сроки нового раунда пока не определены.

Ранее Life.ru сообщал, что 11 ноября Юрий Ушаков заявил об отсутствии у российского руководства подробного доклада по итогам консультаций в Абу-Даби. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее отметил, что сторонам удалось сблизить позиции по некоторым вопросам, хотя принципиальные разногласия сохраняются. После завершения переговоров американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву для дальнейших контактов.