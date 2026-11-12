Россия намерена учитывать опыт противостояния с западными государствами при выработке новых подходов к вопросам международной безопасности. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обвинив страны коллективного Запада в стремлении добиться стратегического поражения Москвы.

По словам представителя Кремля, российская сторона планирует дополнить ранее сформулированные позиции новыми предложениями, основанными на выводах из нынешней международной обстановки. Особое внимание Ушаков уделил действиям западных государств, которые, по его оценке, продолжают поддерживать Киев ради ослабления России.

«Но к этому мы хотим приплюсовать и некоторые свои свежие соображения, отталкивающиеся от уроков, которые мы просто не имеем права не извлечь из нынешней ситуации», — подчеркнул помощник президента.

Ушаков добавил, что страны Запада открыто демонстрируют заинтересованность в нанесении России стратегического поражения, связывая эту цель с поддержкой украинских властей.

Ранее Life.ru сообщал, что Вашингтон предложил Москве подготовить проект соглашения о безопасности в Европе, который предусматривал бы взаимные меры по снижению военной напряжённости. С инициативой выступили американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. Американская администрация рассчитывает получить от Москвы не только перечень требований, но и предложения, способные убедить европейские государства в отсутствии угрозы со стороны РФ. Среди возможных тем обсуждения — расширение НАТО и военное присутствие альянса в Восточной Европе. При этом Вашингтон намерен вести работу над новой системой безопасности параллельно с украинским урегулированием, а реализовывать договорённости после заключения мирного соглашения.