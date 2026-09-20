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Опубликовано 20 сентября, 10:08

Ушёл из дома в свой день рождения и исчез: В Красноярске неделю ищут 26-летнего мужчину

В Красноярске больше недели ищут пропавшего 26-летнего мужчину

Обложка © Telegram/ Kras Mash

Обложка © Telegram/ Kras Mash

В Красноярске больше недели продолжаются поиски 26-летнего Андрея, который пропал в свой день рождения. Молодой человек ушёл из дома 11 сентября и больше не выходил на связь. Об этом пишет телеграм-канал Kras Mash.

По данным поисковиков, мужчина покинул квартиру на улице Воронова. Последний раз его видели около пяти утра возле промзоны. После исчезновения Андрея начали искать волонтёры и сотрудники полиции. Пока установить его местонахождение не удалось.

Родные и близкие просят всех, кто может обладать информацией о мужчине или видел его после 11 сентября, сообщить об этом в правоохранительные органы или поисковый отряд. Сейчас поиски продолжаются.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Ново-Талицах Ивановской области пропала 14-летняя девочка. Её рост составляет примерно 160 сантиметров, телосложение худощавое. У подростка светло-русые волосы до плеч и серо-голубые глаза.

Больше новостей о ЧП, авариях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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