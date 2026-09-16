Ушёл из жизни бывший ректор Пермской медакадемии Владимир Черкасов

Бывший ректор Пермской государственной медицинской академии, заслуженный врач России Владимир Черкасов умер 15 сентября на 88-м году жизни. О его смерти сообщили в Пермском государственном медицинском университете и краевом парламенте.

Черкасов посвятил здравоохранению Прикамья 55 лет. После окончания Пермского медицинского института в 1962 году он работал хирургом в Кишертской районной больнице. С 1995 по 2005 год медик возглавлял Пермскую государственную медицинскую академию. Его научная и практическая деятельность была связана с торакальной и сосудистой хирургией, фтизиатрией и пульмонологией.

Под руководством Черкасова были защищены восемь докторских и 19 кандидатских диссертаций. Он опубликовал более 300 научных работ и стал академиком Российской академии естественных наук. В 1997–2001 годах Черкасов был депутатом Законодательного собрания Пермской области. В региональном парламенте он входил в комитет по бюджету и внебюджетным фондам.

За вклад в здравоохранение врач получил Почётную грамоту Пермского края, премию имени П. А. Ясницкого I степени, а также медали и знаки Российской академии естественных наук.

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