На 82-м году жизни скончался олимпийский чемпион 1976 года, четырёхкратный чемпион мира по хоккею Юрий Ляпкин. О смерти легендарного защитника сборной СССР 17 ноября сообщила пресс-служба московского «Спартака».

«Отечественный хоккей понёс большую утрату. Мы скорбим вместе с болельщиками «Спартака» и всем хоккейным миром. Вечная память Юрию Евгеньевичу Ляпкину!» — говорится в сообщении клуба.

Ляпкин входил в состав советской сборной, завоевавшей золото Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке. Он также четырежды становился чемпионом мира — в 1971, 1973, 1974 и 1975 годах.

Одной из самых ярких страниц его карьеры стало участие в легендарной Суперсерии СССР — Канада 1972 года. Тогда советские хоккеисты впервые встретились с лучшими профессионалами Национальной хоккейной лиги в серии из восьми матчей.

На клубном уровне защитник выступал за воскресенский «Химик» и московский «Спартак». В 1976 году Ляпкин в качестве капитана привёл красно-белых к победе в чемпионате СССР. Всего в первенствах страны он провёл 437 матчей и забросил 126 шайб.

После завершения игровой карьеры Ляпкин занимался тренерской и организационной работой, в том числе в Японии. В его родной Балашихе именем хоккеиста назвали ледовый дворец, а также проводят ежегодный детский турнир. О дате и месте прощания со спортсменом клуб сообщит дополнительно.

Ранее Life.ru рассказывал о прощании с другим олимпийским чемпионом по хоккею Михаилом Васильевым. Обладатель золота Игр 1984 года и чемпион мира 1983-го скончался 5 ноября после продолжительной болезни. Церемония прощания прошла в подмосковном Электрогорске.