В подмосковном Электрогорске состоялось прощание с олимпийским чемпионом 1984 года, чемпионом мира и многократным чемпионом СССР по хоккею Михаилом Васильевым. Отпевание 64-летнего спортсмена прошло 8 ноября в Храме Всех Святых в земле Российской просиявших, передаёт корреспондент ТАСС с места событий.

Церемонию назначили на полдень. Согласно ранее опубликованному сообщению петербургского СКА, захоронение на городском кладбище Электрогорска было запланировано после отпевания.

Михаил Васильев был одним из представителей знаменитого поколения советских хоккеистов. В составе сборной СССР он завоевал золото Олимпийских игр 1984 года в Сараеве и стал чемпионом мира в 1983 году. Также в его активе серебряная медаль мирового первенства 1987 года и бронза чемпионата мира 1985-го.

Значительная часть игровой карьеры нападающего была связана с московским ЦСКА. С 1981 по 1988 год он восемь раз подряд становился чемпионом СССР. Позднее Васильев выступал за ярославское «Торпедо», датский «Рёдовре» и несколько итальянских клубов. В составе «Больцано» хоккеист дважды выигрывал чемпионат Италии.

После завершения игровой карьеры Васильев посвятил себя тренерской работе. Он возглавлял молодёжную команду уфимского «Салавата Юлаева» — «Толпар», а с 2020 по 2022 год работал в тренерском штабе основной команды. Кроме того, специалист сотрудничал с молодёжной и юниорской сборными России, юниорской сборной Белоруссии, московской «Красной Армией» и нефтекамским «Торосом».

В последние годы Васильев входил в тренерские штабы нижегородского «Торпедо» и петербургского СКА, где работал вместе со своим бывшим партнёром по сборной СССР и ЦСКА Игорем Ларионовым.