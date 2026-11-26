Британский музыкант Майкл Джайлз, один из основателей и первый барабанщик легендарной прогрессив-рок-группы King Crimson, скончался в возрасте 84 лет. О его смерти сообщил звукозаписывающий лейбл DGM.

Музыканта не стало 23 ноября. Причину смерти представители коллектива не раскрыли, отметив огромный вклад Джайлза в формирование узнаваемого звучания группы.

King Crimson появилась в 1969 году. Уже в октябре того же года коллектив выпустил дебютную пластинку In the Court of the Crimson King, которая впоследствии стала классикой прогрессивного рока. Альбом вошёл в пятёрку британского хит-парада.

Джайлз покинул группу в конце 1969 года, однако принял участие в записи её второго альбома In the Wake of Poseidon в качестве приглашённого музыканта.

В дальнейшем барабанщик сотрудничал с Брайаном Ферри, Стивом Уинвудом и другими известными исполнителями, а также занимался собственными музыкальными проектами. В 2026 году вышла его пластинка Shadows/Solo. У музыканта осталось пятеро детей.

Ранее стало известно о другой утрате в мире британского рока. В возрасте 65 лет скончался бывший гитарист Duran Duran Энди Тейлор. Последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием. Он ушёл из жизни в окружении семьи.