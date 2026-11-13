В Новосибирске на 89-м году жизни скончался Николай Бирюля — заслуженный работник культуры РСФСР, почётный житель города и многолетний руководитель Новосибирского областного театра кукол. Его работе в театре были посвящены более пяти десятилетий. О смерти известного деятеля культуры сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Ушел из жизни почетный житель города Новосибирска Николай Афанасьевич Бирюля. Почти полвека Николай Афанасьевич возглавлял Новосибирский областной театр кукол», — написал глава города.

Кудрявцев напомнил, что Бирюля получил образование в Московском государственном институте культуры, после чего вернулся в Сибирь. Свою профессиональную жизнь он посвятил развитию театрального искусства и созданию спектаклей для юных зрителей.

Николай Бирюля возглавил Новосибирский областной театр кукол в январе 1972 года. Под его руководством учреждение расширило репертуар, наладило творческие связи с другими театрами и стало выезжать на зарубежные гастроли.

Одним из главных достижений руководителя стало появление у театра собственного здания на улице Ленина, 22. Впоследствии оно превратилось в один из узнаваемых культурных объектов Новосибирска. После многолетней работы директором Бирюля с сентября 2016 года по июнь 2021-го занимал должность художественного руководителя театра.

Заслуги театрального деятеля получили государственное и общественное признание. В 1985 году ему присвоили звание заслуженного работника культуры РСФСР, а в 2024-м — звание почётного жителя Новосибирска.

Глава города отметил, что благодаря Бирюле театр стал важной частью культурной жизни региона и воспитал не одно поколение зрителей. Мэр выразил соболезнования семье покойного, его друзьям и коллегам. Информация о причинах смерти и церемонии прощания пока не приводится.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года и остаётся одним из старейших театральных коллективов Сибири. Ежегодно здесь показывают около 700 спектаклей. Для постановок используются современные сценические механизмы, световое и звуковое оборудование, а также видеопроекции. Театр приспособлен для посещения зрителями с ограниченными возможностями здоровья.

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