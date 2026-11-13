В возрасте 27 лет скончалась Бо Джессап — единственная дочь британской актрисы Лизы Максвелл, известной зрителям по сериалам «Чисто английское убийство» и «Катастрофа». Девушка училась в престижном Колумбийском университете в Нью-Йорке и готовилась получить диплом магистра журналистики в мае 2027 года. О трагедии сообщает журнал Entertainment Weekly.

Смерть студентки подтвердили представители Школы журналистики Колумбийского университета. В учебном заведении выразили соболезнования семье, друзьям и однокурсникам Бо, отметив, что оказывают поддержку её близким. Причина смерти девушки и обстоятельства произошедшего не раскрываются.

Незадолго до трагедии Джессап дала интервью университетскому изданию Columbia News. Материал готовили для рубрики, посвящённой талантливым студентам. После её смерти редакция с разрешения семьи решила опубликовать беседу в память о девушке.

Бо рассказывала, что выросла в семье телевизионной актрисы и с детства интересовалась тем, как журналисты изображают чужие жизни. Она замечала, что реальные человеческие истории могут сильно отличаться от того, какими их представляют публике. Именно это подтолкнуло её к выбору профессии.

До поступления в Колумбийский университет девушка изучала социальную антропологию в Лондонской школе экономики, а затем получила образование в Кембриджском университете по направлению драматургии. Она мечтала заниматься культурной журналистикой, писать о людях и общественных проблемах, одновременно продолжая создавать пьесы для театра.

Ещё подростком Бо запустила несколько социальных проектов. Один из них, Beau’s Community Bakes, представлял собой еженедельную газетную колонку, в которой кулинарные рецепты становились поводом для разговоров с пожилыми людьми. Через такие беседы девушка пыталась помочь тем, кто испытывал одиночество и недостаток общения.

Другим необычным начинанием стал сервис SpecialName, помогавший китайским родителям подбирать английские имена для детей. Проект получил международную известность: ещё в подростковом возрасте Джессап помогла выбрать имена примерно 250 тысячам малышей, а впоследствии, по её собственным словам, число достигло около миллиона. Благодаря этому опыту девушку приглашали выступать на конференциях TEDx. Ранее СМИ также сообщали, что сервис принёс ей около 48 тысяч фунтов стерлингов.

Мать Бо, 62-летняя Лиза Максвелл, ещё в сентябре радовалась успехам дочери и публично поздравляла её с поступлением в Колумбийский университет. Актриса делилась фотографией будущих выпускников 2027 года и признавалась, что очень гордится девушкой.

Лиза Максвелл — 62-летняя британская актриса театра и кино, телеведущая, родившаяся 24 ноября 1963 года в Лондоне. Наибольшую известность получила благодаря роли детектива Саманты Никсон в популярном полицейском сериале «Чисто английское убийство» (The Bill), где снималась с 2002 по 2009 год. Также появлялась в сериалах «Катастрофа», «Жители Ист-Энда» и «Холлиокс». С 2009 по 2014 год была постоянной участницей британского ток-шоу Loose Women. Помимо телевизионной карьеры, выступала в театральных постановках и мюзиклах, включая «Бриолин» и «Девушки из календаря». Максвелл замужем за Полом Джессапом, с которым воспитывала единственную дочь Бо.

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