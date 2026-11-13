Писательница и гипнотерапевт Юлия Мейзингер сообщила о гибели своего 22-летнего сына. Молодой человек погиб 11 ноября после падения с высоты, не дожив 19 дней до дня рождения. О трагедии женщина рассказала в эмоциональном видеообращении в соцсетях.

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«11 ноября я потеряла сына. Это самая большая утрата в моей жизни. Никогда и ничем я не смогу заполнить эту пустоту. Теперь мне приходится учиться жить заново», — призналась Мейзингер сквозь слёзы.

По словам писательницы, сын погиб в результате падения с высоты. Женщина также поделилась странным совпадением: за два дня до гибели сына у неё неожиданно резко ухудшилось зрение вблизи.

Своё обращение специалист по работе с психологическими травмами и жизненными кризисами завершила прощальными словами: «Покойся с миром, моё Солнышко. Ты навсегда останешься в моём сердце».

Ранее Life.ru сообщал, что дочь британской актрисы Лизы Максвелл умерла в возрасте 27 лет. Незадолго до трагедии девушка дала интервью университетскому изданию Columbia News. Материал готовили для рубрики, посвящённой талантливым студентам.