Заслуженный работник культуры России, балетмейстер и педагог Нина Кыштымова скончалась 23 ноября в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщили ТАСС в семье артистки.

Более полувека Кыштымова посвятила искусству танца. Свою карьеру она начинала в конце 1960-х годов в Улан-Удэ, где выступала как балерина. Позднее получила образование по специальности «режиссура балета» в Московском государственном институте культуры.

В 1972 году вместе с супругом Анатолием Пупковым она переехала в Ульяновск. Там они открыли хореографическое отделение училища культуры. На протяжении более 40 лет Кыштымова обучала будущих артистов классическому танцу и композиции. Попробовала она себя и в кино, сыграв секретаршу в трёхсерийном фильме «Инженер Прончатов».

С 2014 года Кыштымова работала балетмейстером ансамбля татарской песни «Булгар». В марте 2026 года за вклад в развитие культуры она удостоилась специальной премии «Маэстро».

Прощание с балетмейстером состоится 25 ноября в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. Церемония начнётся в 11:00, а отпевание — в полдень.

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