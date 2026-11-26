В Праге на 86-м году жизни скончалась Марта Дроттнерова — одна из самых известных чешских балерин второй половины XX века. Экс-прима-балерина Национального театра Чехии выступала на сцене Большого театра в Москве и гастролировала по Европе и Кубе. О её смерти сообщила пресс-служба Национального театра Чехии.

Дроттнерова родилась 26 августа 1941 года в местечке Квасице недалеко от города Кромержиж. Её профессиональный путь начался в Остраве, где она получила танцевальное образование. Одной из первых значимых работ стала партия Катерины в чехословацкой премьере балета Сергея Прокофьева «Каменный цветок» в 1958 году. Уже в следующем году она присоединилась к балетной труппе Национального театра.

В 20 лет Дроттнерова победила на международном балетном конкурсе в Рио-де-Жанейро. Позднее она завоевала серебряную и золотую медали престижного конкурса в болгарской Варне. Важную роль в её профессиональном становлении сыграла московская балетная школа: во время учёбы она работала с известным педагогом Елизаветой Гердт.

В 1962 году балерина выступила на сцене Большого театра в партии Марии в балете «Бахчисарайский фонтан». В дальнейшем она гастролировала в европейских странах и на Кубе, сотрудничала с французской труппой Les Grands Ballets classiques de France.

В репертуаре Дроттнеровой были партии Авроры в «Спящей красавице», Джульетты в «Ромео и Джульетте», Китри в «Дон Кихоте» и Ширин в «Легенде о любви». Среди наиболее значимых работ Национальный театр выделяет двойную партию Одетты и Одиллии в «Лебедином озере», а также заглавную роль в балете «Жизель», которая стала одной из визитных карточек артистки.

В 1975 году Дроттнеровой присвоили звание народной артистки. В 2000 году она получила премию Thálie за выдающиеся достижения в балетном искусстве.

После завершения сценической карьеры артистка продолжила работать в профессии. Она преподавала на кафедре танца пражской Академии музыкальных искусств, была балетмейстером-репетитором Национального театра, занималась хореографией.