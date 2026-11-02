Британский певец Стив Эллис, прославившийся как солист группы Love Affair и исполнитель хита Everlasting Love, скончался в возрасте 76 лет. Музыкант ушёл из жизни 30 октября после осложнений, вызванных хроническим заболеванием. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление близких артиста.

Последние минуты Эллис провёл в окружении родных. Семья сообщила о его смерти в социальных сетях и предложила поклонникам поделиться воспоминаниями о музыканте. Конкретный диагноз, с которым боролся исполнитель, не раскрывается.

Мировая известность пришла к Эллису в конце 1960-х благодаря группе Love Affair. В 1968 году коллектив возглавил британский хит-парад с композицией Everlasting Love. Любопытно, что песню певец записывал в перерывах между сменами на строительной площадке, где тогда работал.

Впоследствии Love Affair выпустили ещё несколько успешных синглов, включая Rainbow Valley, A Day Without Love и Bringing on Back the Good Times. Однако спустя некоторое время Эллис решил покинуть коллектив. Музыканта не устраивало стремление коллег перейти к прогрессивному року, а постоянные крики поклонников на концертах мешали участникам слышать собственное исполнение.

После ухода из Love Affair певец продолжил карьеру в группах Ellis и Widowmaker, а также выпускал сольные пластинки. В разные годы он сотрудничал с вокалистом The Who Роджером Долтри и британским музыкантом Полом Уэллером.

Свою последнюю пластинку Baby Faced Assassin артист представил в сентябре 2026 года. В альбом вошли три композиции, созданные совместно с Уэллером. После известия о смерти коллеги музыкант публично почтил его память и пожелал ему счастливого пути, вспомнив название легендарной песни Everlasting Love.

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