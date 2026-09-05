Ушла по грибы и не вернулась: Иркутянку неделю ищут в горах Бурятии

58-летнюю туристку из Иркутска уже неделю ищут в горах Бурятии. Жанна Козлова пропала 29 августа в районе пика Буту, её поисками занимаются спасатели и волонтёры. Женщина отправилась в горы вместе с туристической компанией, пишет SHOT со ссылкой на источник.

Жанна Козлова. Фото © SHOT

Участники похода в районе реки Жохой разошлись собирать грибы и ягоды, после чего Жанна исчезла. Заявление о пропаже зарегистрировали вечером 30 августа, а утром следующего дня из Кырена к месту поисков выдвинулся отряд спасателей.

По данным местных СМИ, участники похода в районе реки Жохой разошлись собирать грибы и ягоды, после чего Жанна исчезла. Заявление о пропаже зарегистрировали вечером 30 августа, а утром следующего дня из Кырена к месту поисков выдвинулся отряд спасателей.

Пик Буту находится в районе Большого Саяна, его высота составляет 3088 метров. Горная местность здесь отличается сложным рельефом, а погода в конце августа — начале сентября может быстро меняться. По данным местных СМИ, поисково-спасательные работы продолжаются. Информации об обнаружении Козловой пока нет.

Ранее в Следственном комитете заявили, что новые поиски семьи Усольцевых, не планируются. Они пропали в Кутурчинском Белогорье.