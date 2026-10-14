Ушлая москвичка продала квартиру семье с детьми, но потом «сошла с ума» и кинула покупателей

Москвичка продала трёхкомнатную квартиру за 11 миллионов рублей, после чего через суд аннулировала сделку с помощью внезапно выявленного психиатрического диагноза, оставив покупателей без жилья. Детали истории узнал SHOT.

Семья с двумя детьми отдала за 53 квадратных метра в Южном Тушино все сбережения и средства от продажи своей однушки. 48-летняя продавщица Наталья перед подписанием бумаг предоставила справку из ПНД о полном здоровье, выписалась и заявила, что уезжает к родителям в Брянск. Получив всю сумму, женщина попросила 20 дней на сборы, после чего забаррикадировалась внутри и перестала выходить на связь. Новые владельцы попали внутрь только с полицией, однако выселить экс-хозяйку не смогли — та заявила о мошенничестве.

В суде Наталье назначили стационарную экспертизу, которая неожиданно нашла у неё тяжелое шизотипическое расстройство с галлюцинациями, манией преследования и «снижением опрятности». Заключение специалистов центра имени Сербского, раскритиковавших это обследование, судья проигнорировал и отказал покупателям в повторной проверке.

Сделка признана недействительной. Продавщица осталась жить в спорной трешке, а добросовестные приобретатели с детьми ютятся у родственников. Семья готовит жалобу во Второй кассационный суд.

После резонансной истории Ларисы Долиной проблема защиты добросовестных покупателей жилья стала одной из самых обсуждаемых на рынке недвижимости. Life.ru рассказывал о москвиче, который столкнулся сразу с двойной «схемой Долиной»: продавцы двух связанных объектов заявили, что совершили сделки под влиянием мошенников. Юристы предупреждали, что даже тщательная проверка документов перед покупкой не всегда полностью защищает нового собственника от последующих судебных претензий.