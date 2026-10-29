Ушли на прогулку: Стали известны последние часы жизни погибших в Сибири подростков

В Новосибирской области нашли погибшими 16-летнего юношу и 15-летнюю девушку, которых искали около двух недель. Тела обнаружили 28 октября. Как рассказал портал Ngs.ru со ссылкой на мать умершего, школьники были знакомы с августа, до этого друг друга не знали.

По информации портала, подростки познакомились летом и за несколько месяцев сблизились. Они жили в разных районах Новосибирска. Мать юноши рассказала изданию, что в день исчезновения сын отправился гулять с приятельницей и не собирался уходить из дома. По её словам, тела подростков обнаружили рядом. Причину смерти женщина не раскрыла, сославшись на следствие.

По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК. Статья, по которой ведётся расследование, и обстоятельства смерти пока не уточняются.