Ушли на прогулку: Стали известны последние часы жизни погибших в Сибири подростков
Найденные мёртвыми школьники в Новосибирске были знакомы с августа
Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru
В Новосибирской области нашли погибшими 16-летнего юношу и 15-летнюю девушку, которых искали около двух недель. Тела обнаружили 28 октября. Как рассказал портал Ngs.ru со ссылкой на мать умершего, школьники были знакомы с августа, до этого друг друга не знали.
По информации портала, подростки познакомились летом и за несколько месяцев сблизились. Они жили в разных районах Новосибирска. Мать юноши рассказала изданию, что в день исчезновения сын отправился гулять с приятельницей и не собирался уходить из дома. По её словам, тела подростков обнаружили рядом. Причину смерти женщина не раскрыла, сославшись на следствие.
По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК. Статья, по которой ведётся расследование, и обстоятельства смерти пока не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал, в Новосибирской области трагически завершились поиски двух подростков 15 и 16 лет, пропавших в октябре. Обоих обнаружили погибшими 28 октября. Причины смерти пока неизвестны.